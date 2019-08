Deutsche Bank : va transférer jusqu'à 800 employés à BNP Paribas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque allemande Deutsche Bank se prépare à transférer jusqu'à 800 employés à l'établissement français BNP Paribas, a rapporté vendredi le Financial Times.

Début juillet, la banque allemande avait annoncé, dans le cadre de son plan de restructuration, un accord préliminaire avec BNP Paribas pour lui transférer des technologies et des effectifs afin d'assurer la continuité du service à ses clients dans ses activités de courtage aux hedge funds.

Selon le Financial Times, qui cite des personnes proches du projet, un accord plus formel devrait être dévoilé dans les prochaines semaines et le nombre de personnes transférées à la banque française pourrait atteindre 800.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de BNP Paribas et Deutsche Bank n'ont pas souhaité commenter ces informations.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Site Internet: https://www.ft.com/content/241c5c34-c4c5-11e9-a8e9-296ca66511c9

