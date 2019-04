Exclusif-Deutsche Bank prêt à une restructuration de sa BFI aux USA-sces

(Actualisé avec détails, contexte)

par Matt Scuffham

NEW YORK, 5 avril (Reuters) - Deutsche Bank s'est déclaré prêt à restructurer davantage sa banque d'investissement aux Etats-Unis, dans le cadre de ses négociations de fusion avec Commerzbank, a appris Reuters de trois sources proches du dossier.

Commerzbank voulait s'assurer que Deutsche Bank était disposé à procéder à des réductions plus importantes de ses activités nord-américaines déficitaires afin de poursuivre les négociations, ont expliqué les sources.

La question de l'avenir de la BFI de Deutsche Bank outre-Atlantique a été posée pour répondre aux difficultés financières du groupe, certains actionnaires réclamant des mesures supplémentaires en plus de celles annoncées l'an dernier.

La spéculation s'est intensifiée après la confirmation des discussions de fusion avec Commerzbank le mois dernier.

Parmi les options proposées par Deutsche Bank au cours de ces négociations figurent une nouvelle réduction de son périmètre d'activités de courtage actions aux Etats-Unis, y compris des services destinés aux fonds spéculatifs, et une réduction de son activité de financement d'entreprises, ont précisé les sources.

Les deux banques ont confirmé en mars qu'elles discutaient en vue d'une fusion. Une décision préliminaire sur la poursuite ou non du projet est attendue dans quelques jours.

Deutsche Bank et Commerzbank sont actuellement favorables à une prise de contrôle directe plutôt qu'à des structures plus complexes à mettre en place, ont dit Reuters trois autres sources proches du dossier.

PRÉSENCE FORTE DE D.BANK AUX USA

Il est difficile de dire à ce stade l'impact qu'aurait une fusion entre les deux établissements sur les quelque 10.000 salariés de Deutsche Bank aux Etats-Unis.

En mai 2018, la banque a dit que ses effectifs seraient ramenés bien en-dessous de 90.000, contre 97.000 actuellement, avec le quart des emplois de vente et de trading d'actions détruits, lesquels sont essentiellement situés à Londres et à New York, des places où la concurrence a pris la prééminence sur elle.

Dans une note de recherche, les analystes de KBW ont estimé que Deutsche Bank pourrait supprimer jusqu'à 15% de ses effectifs mondiaux dans la banque d'investissement, soit 2.500 postes, pour arriver aux économies de coûts nécessaires à la réussite de la fusion avec Commerzbank.

Les deux banques ont refusé de commenter.

Une fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank pourrait entraîner à long terme la suppression de 30.000 emplois, a déclaré vers la mi-mars un représentant du syndicat Verdi qui est également membre du conseil de surveillance de Deutsche Bank.

Dans une note interne, Christian Sewig, président du directoire de Deutsche Bank, a déclaré le mois dernier que la première banque allemande entendait conserver une présence mondiale avec une forte présence sur le marché des capitaux.

Son homologue chez Commerzbank, Martin Zielke, pense qu'une banque d'investissement solide et bien calibrée serait un bon ajout à la deuxième banque allemande, a dit une source.

Le gouvernement allemand, en faveur de la fusion qui donnerait naissance à un champion bancaire national, souhaite que la nouvelle entité conserve une banque d'investissement en mesure d'aider les entreprises allemandes à développer leurs activités à travers le monde.

Commerzbank n'a guère d'activités dans la banque d'investissement et ne peut donc contribuer à générer des économies de coûts dans ce segment, qui pèse sur les bénéfices de Deutsche Bank.

Après la crise financière de 2007-2009, Deutsche Bank a maintenu une présence importante à Wall Street, contrairement à certains rivaux européens, comme Credit Suisse, qui ont fortement réduit la voilure aux Etats-Unis. (Avec Tom Sims à Francfort, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)