L'Europe doit conserver des banques d'investissement, dit Villeroy

"Conserver une capacité européenne en matière de banque d'investissement est un impératif stratégique", a dit François Villeroy de Galhau devant le forum financier Paris Europlace.

"Les acteurs financiers en ont besoin pour mener des fusions transfrontières : une consolidation bancaire européenne est nécessaire et même indispensable, non pour réduire la concurrence, bien au contraire, mais pour atteindre la masse critique nécessaire pour investir dans le numérique et faire circuler l'épargne", a-t-il ajouté.

La Deutsche Bank, la première banque allemande, a annoncé dimanche qu'elle allait renoncer à son activité sur les marchés actions et réduire ses opérations dans la banque d'investissement au prix de 18.000 suppressions d'emplois.

Plusieurs autres banques européennes ont décidé cette année de réduire leur exposition à ces activités faute de rentabilité suffisante, avec pour conséquence de laisser les géants américains du secteur y augmenter leurs parts de marché.

(Yann Le Guernigou, édité par Sophie Louet)