La Deutsche Bank sous surveillance au Royaume-Uni

Le Financial Times, citant des sources anonymes au fait de la situation, rapporte que la Banque d'Angleterre exige désormais des mises à jour mensuelles, plutôt que trimestrielles, de la part de la Deutsche Bank. L'établissement allemand a refusé de commenter spécifiquement, mais a expliqué dans un courriel avoir "triplé ses effectifs" de la lutte contre la criminalité financière depuis 2015 et que d'importants investissements continuent. La Financial Conduct Authority et la Banque d'Angleterre n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Ces dernières années, la première banque allemande s'est retrouvée au centre de plusieurs affaires embarrassantes, aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, à cause de ses lacunes dans le contrôle interne, notamment en matière de blanchiment d'argent. Toutefois, la menace d'une interdiction d'officier sur le marché britannique n'est pas encore concrète, souligne le FT.