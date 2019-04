La fusion Deutsche Bank-Commerzbank pourrait dépendre d'un gain lié au badwill - sources

FRANCFORT/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La conclusion d'un rapprochement entre la banque allemande Deutsche Bank et sa compatriote Commerzbank pourrait dépendre d'un traitement comptable peu connu mais qui pourrait s'avérer précieux.

Deutsche Bank a déclaré aux investisseurs et à d'autres personnes proches de la banque espérer que la Banque centrale européenne (BCE) lui laisserait une importante latitude pour utiliser ce traitement comptable, connu sous le nom de goodwill négatif ou "badwill", dans le cadre d'une acquisition, ont déclaré des personnes informées des discussions.

Le badwill permet à un acquéreur de comptabiliser un bénéfice s'il paie sa cible un montant inférieur à sa valeur comptable, soit la différence entre l'actif et le passif d'une entreprise. Cette situation est toutefois peu fréquente, les acheteurs payant généralement un montant supérieur à la valeur comptable.

Les deux banques sont en pourparlers officiels depuis mars au sujet d'une éventuelle fusion, sous l'impulsion du gouvernement allemand. Il n'est pas certain qu'un accord soit conclu. Les deux banques sont boudées par les investisseurs et font l'objet de fortes décotes par rapport à leur valeur comptable, reflet des faibles bénéfices et des doutes persistants concernant la qualité de certains actifs.

La banque issue d'une fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank pourrait comptabiliser un bénéfice exceptionnel de plus de 16 milliards d'euros en ayant recours au badwill, selon les estimations des analystes. Ce bénéfice serait crucial pour préserver les ratios de fonds de propre de l'entité fusionnée, sachant que les régulateurs devraient exiger une hausse de ces ratios avant d'autoriser la transaction.

Le montant du badwill pourrait varier considérablement en fonction de la valorisation accordée à Commerzbank dans le cadre de la transaction. Il pourrait également diminuer si Deutsche Bank, après avoir finalisé l'opération, décidait que les actifs de Commerzbank valent moins que leur valeur comptable actuelle. Plus le badwill sera faible, plus Deutsche Bank pourrait avoir besoin de lever des capitaux frais auprès de ses actionnaires.

Les actions Commerzbank se traitant à environ un tiers de la valeur comptable, Deutsche Bank devrait payer moins que cette valeur même si elle offre une prime conséquente aux actionnaires.

Ces derniers, qui ont déjà injecté plus de 30 milliards d'euros dans la banque depuis 2008, ne souhaitent pas subir une nouvelle augmentation de capital. Même en cas de gain important lié au badwill, l'entité fusionnée aurait besoin de capitaux frais pour financer les licenciements de salariés et la fermeture de certaines activités. Les cessions d'actifs, comme DWS, la branche de gestion d'actifs de Deutsche Bank, ou mBank, la filiale polonaise de Commerzbank, pourraient également permettre de lever des fonds.

Les actions que devrait probablement émettre Deutsche Bank pour financer l'acquisition de Commerzbank, plus le gain lié au badwill, représenteraient environ le montant de fonds propres dont la banque aurait besoin pour soutenir les actifs de Commerzbank intégrés à son bilan, selon les estimations des analystes.

La BCE devrait augmenter les exigences minimales de fonds propres de l'entité fusionnée afin de prévenir les risques liés à l'intégration et à une restructuration et parce que la nouvelle banque verrait croître son importance systémique. Elle deviendrait la deuxième banque de la zone euro en termes d'actifs après BNP Paribas.

Il existe cependant des obstacles à la comptabilisation d'un bénéfice lié au badwill. Deutsche Bank devra passer en revue la valorisation des actifs de Commerzbank et pourrait devoir en déprécier certains, ce qui réduirait le gain final pour l'entité fusionnée.

Les régulateurs sont par ailleurs attentifs aux calculs de badwill et il incombera à la BCE de déterminer le montant du badwill à inclure dans les ratios de fonds propres de la banque.

