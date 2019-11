La valeur du jour en Europe AB INBEV : cession en vue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ab Inbev cède 0,13% à 71,46 euros à Bruxelles. Les investisseurs ne réagissent guère à l'information Reuters selon laquelle le premier brasseur mondial réfléchirait à ses options pour son activité de conditionnement afin de réduire le niveau de sa dette et de se concentrer sur son activité principale. Selon l'agence de presse, le groupe a engagé la Deutsche Bank pour ce dossier qui concerne une activité basée aux Etats-Unis et héritée de son rachat d'Anheuser Busch en 2008. Cette branche serait valorisée entre 5 et 6 milliards de dollars.Depuis le rachat de son concurrent britannique SABMiller en 2016 pour environ 100 milliards d'euros, le propriétaire des marques Corona et Stella Artois cherche à se désendetter en vendant ses activités australiennes, des marques de bière en Europe et en introduisant en Bourse ses activités en Asie.Le mois dernier, le géant belge a lancé un avertissement sur ses résultats et dévoilé une croissance plus faible que prévu au troisième trimestre en raison d'une baisse de ses ventes au Brésil et en Corée du Sud.Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 73 euros sur le titre dans le sillage de cette information.Le broker souligne qu'une telle opération réduirait l'endettement de 0,1 fois, ce qui n'est donc pas significatif avec une dette nette représentant 3,6 fois l'Ebitda à fin 2020. Le bureau d'études focalise son attention sur des opérations susceptibles de faire baisser le ratio de 4 à 3.