Le nouvel investissement du Qatar dans Deutsche Bank au point mort-sources

FRANCFORT, 9 avril (Reuters) - Le projet du fonds souverain du Qatar d'effectuer un investissement important dans Deutsche Bank est au point mort, ont dit à Reuters deux personnes proches du dossier.

Le fonds Qatar Investment Authority (QIA) a approché il y a plusieurs mois les autorités financières pour solliciter leur accord à l'achat d'une participation importante dans la première banque d'Allemagne, ont dit ces sources. La famille régnante du Qatar contrôle déjà 6,1% du capital de Deutsche Bank.

Les responsables qataris n'ont cependant pas encore envoyé la documentation nécessaire, ce qui pourrait faire échouer les projets de QIA, selon les sources, qui ignorent si le fonds n'est plus intéressé ou s'il prend seulement son temps.

QIA a manifesté son intérêt pour un tel investissement bien avant que Deutsche Bank fasse état le 17 mars de discussions avec sa compatriote Commerzbank en vue d'une possible fusion.

Le dossier est d'autant plus sensible que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait demander à Deutsche Bank d'effectuer une augmentation de capital pour donner son accord à cette fusion.

QIA, Deutsche Bank et Commerzbank ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

En raison de la participation existante de la famille régnante du Qatar, un investissement de QIA déclencherait une enquête des autorités réglementaires pour vérifier que ces actionnaires n'agissent pas de concert pour exercer une plus grande influence sur la banque.

La participation cumulée de la famille régnante du Qatar est déjà l'une des plus importantes au capital de Deutsche Bank, avec celles des fonds américains BlackRock et Cerberus et du conglomérat chinois HNA.

La famille du Qatar a perdu de l'argent sur son investissement initial dans Deutsche Bank mais l'émirat du Golfe se considère comme un investisseur stratégique de long terme au sein de la banque allemande. (Hans Seidenstucker, John O'Donnell et Tom Sims, avec Saeed Azhar et Davide Barbuscia à Dubai Bertrand Boucey pour le service français)