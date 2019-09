Les revenus des banques d'investissement au plus bas depuis 2006 au premier semestre

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les revenus des plus grandes banques d'investissement du monde ont atteint leur plus bas niveau en 13 ans au cours des six premiers mois de l'année et leurs effectifs ont continué de diminuer face aux défis technologiques, réglementaires et géopolitiques auxquels le secteur est confronté.

Le produit net bancaire (PNB) semestriel des 12 plus grandes banques d'investissement d'Europe et des Etats-Unis a reculé de 11% sur un an, à 76,8 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis 2006, selon le fournisseur de données Coalition. La baisse a été particulièrement marquée pour les actions, en recul de 17%, mais les revenus ont également diminué pour les produits à revenu fixe, ainsi que pour les activités de conseil et de levée de capitaux.

Les résultats de nombreuses banques d'investissement, européennes notamment, ont été caractérisés par leur volatilité. Au deuxième trimestre, le PNB de Deutsche Bank a baissé de 18%. En juillet, la banque allemande a présenté les grandes lignes d'une profonde restructuration comprenant son retrait de la vente et du trading d'actions au niveau mondial ainsi que la suppression de 18.000 emplois. Les banques françaises BNP Paribas et Société Générale ont réduit leurs objectifs pour 2020 au début de l'année, la faiblesse de leurs revenus du trading ayant affecté leurs activités de banque d'investissement au quatrième trimestre de 2018.

La baisse des revenus tirés des actions est principalement due aux produits dérivés et aux services de courtage de premier ordre, qui comprennent les services aux hedge funds et à d'autres investisseurs institutionnels.

Les revenus tirés des produits à revenu fixe ont diminué de 9% au premier semestre. Les activités du conseil et de levée de capitaux ont vu leurs revenus baisser de 8% sur la période.

Le nombre de collaborateurs de front-office a continué de diminuer dans la banque d'investissement, à 50.400 personnes au premier semestre. Cela correspond à une baisse de 3% sur un an et se compare aux 56.700 collaborateurs comptabilisés au premier semestre 2014.

"La réduction globale des dépenses n'a pas pu compenser la baisse des revenus", a déclaré Coalition, soulignant que, même si les coûts salariaux ont diminué, les frais liés aux technologies et les autres coûts non liés à la rémunération ont augmenté. Cette situation a pesé sur les marges d'exploitation, qui sont tombées à leur plus bas niveau depuis quatre ans.

La baisse des revenus a également touché le rendement des fonds propres, une mesure clé de la rentabilité, attendu à 6,7% en moyenne cette année, selon Coalition. Le rendement des fonds propres avait atteint 8,1% l'an dernier et 9,5% en 2016.

-Pietro Lombardi, Dow Jones Newswires

(Version française Valérie Venck) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire