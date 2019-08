Presse: UBS et Deutsche Bank ont examiné une alliance dans la banque d'affaires

Zurich (awp) - UBS et Deutsche Bank ont examiné la possibilité d'une fusion de leurs activités dans la banque d'investissement. Des discussions ont eu lieu depuis le début de l'année jusqu'en juin, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Les deux grandes banques ne sont cependant pas parvenues à un accord, notamment sur la délicate question de la répartition et la structure du capital pour les affaires communes, a précisé le journal, s'appuyant sur des personnes proches des négociations. UBS et Deutsche Bank ont évoqué une possible fusion depuis des années. Les discussions ont été plusieurs fois interrompues, mais jamais complètement abandonnées, selon le journal.

Au sein de Deutsche Bank, on jugeait qu'une fusion aurait permis à la plus grande banque allemande d'éviter de devoir procéder aux douloureuses coupes auxquelles elle procède actuellement. Des discussions ont eu lieu mi-juin dans la région de Milan entre les directeurs financiers des deux banques et les responsables des activités de banque d'investissement. Il a été question d'échanger des activités et de regrouper des parties de la banque d'investissement, alors que les maisons-mères seraient restées séparées.

Selon l'agence Reuters, Deutsche Bank a refusé de commenter et UBS n'avait pas répondu aux questions dimanche.

En mai, Reuters avait rapporté que des discussions sur une fusion de la gestion d'actifs avaient été abandonnées, faute d'accord sur la question de savoir qui aurait contrôlé la nouvelle unité.

