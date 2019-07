SAP : Deutsche Bank n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 135 euros à 120 euros sur SAP après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études souligne qu’ils ont donné peu d’arguments pour une revalorisation supplémentaire : déception sur la croissance des Licences, les commandes organiques de Cloud et poursuite de la faiblesse sur la génération de free cash flow. Dans l’hypothèse d’une stabilisation macro, le broker anticipe une réaccélération de la croissance de SAP en 2020 et une marge en progression.L'analyste pense cependant que l'appétit des investisseurs pour payer un multiple de valorisation aussi élevé est limité dans le contexte d'une exécution loin d'être parfaite, comme démontré dans la dernière publication.