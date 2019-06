Stress tests: Deutsche Bank toujours dans le viseur de la Fed

Des responsables de la banque espèrent que les améliorations apportées à sa gestion du risque et à ses procédures de distribution du capital lui permettront d'avoir un satisfecit sous condition cette année, ont dit les sources.

Leur optimisme est fondé sur les échanges qu'ils ont eus avec les régulateurs américains sur plusieurs mois. Mais la Fed n'a pas encore fait connaître sa décision et un quatrième échec en cinq ans est encore possible, ajoutent-elles.

"Nous ne pouvons pas confirmer ces informations dans la mesure où les résultats ne nous sont pas connus. Nous respectons la procédure et nous respecterons la décision de la Réserve fédérale", a réagi un porte-parole de la banque allemande.

La Fed a instauré les "stress tests" après la crise financière de 2018 pour vérifier que les banques disposent de fonds propres suffisants en cas de retournement brutal de l'économie.

Même si Deutsche Bank réussit son bilan de santé, ses responsables s'attendent à ce que la Fed lui interdise d'effectuer des versements à sa maison mère allemande sans son autorisation. Ils anticipent aussi que Deutsche Bank sera priée de continuer d'améliorer ses procédures de contrôle de ses activités et des risques, ont dit les sources.

Les résultats des tests annuels, cette semaine et la prochaine, interviennent dans un contexte d'incertitude pour les opérations américaines de Deutsche Bank. La banque y réduit la voilure pour tenter de redresser son cours de Bourse, tombé à plus bas record le 3 juin, et fait aussi l'objet d'enquêtes du FBI et du département de la Justice sur des soupçons de blanchiment.

Après avoir manqué l'an dernier la deuxième partie des tests, Deutsche Bank avait dit en avril avoir "lourdement investi" pour répondre aux demandes du régulateur.

Ces stress tests seront probablement les derniers de l'actuel patron de la filiale américaine, Tom Patrick, dont le départ devrait intervenir dans les prochains mois avec l'avancée de la restructuration, ont ajouté les sources.

La Fed dévoilera vendredi les résultats de la première série de tests qui mesurent le niveau de fonds propres dans différents scénarios.

Les résultats de la deuxième partie, qui porte sur les systèmes de mesure et de contrôle des risques mis en place par les établissements, seront connus le 27 juin. Cette deuxième phase est la plus attendue par les marchés puisque la Fed se prononce sur les plans de redistribution de capitaux aux actionnaires et peut le cas échéant s'y opposer.

Deutsche Bank devrait confortablement réussir la première partie, comme l'an dernier, et les responsables cités par les sources espèrent qu'elle passera la deuxième épreuve avec des réserves.

(Véronique Tison pour le service français)

par Matt Scuffham