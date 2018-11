Deutsche Börse : Berenberg n'est plus à 'vente'

20/11/2018 | 13:38

Berenberg remonte sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 112 à 120 euros sur Deutsche Börse, notant que 'les toutes dernières semaines se sont montrées universellement positives pour les places boursières'.



'Les Bourses bénéficient de l'incertitude à propos de la croissance économique et de l'évolution future des taux d'intérêts - et de la volatilité des marchés élevée qu'elle génère', souligne ainsi l'intermédiaire financier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.