Compensation: Deutsche Börse accentue la pression sur Londres

Sa filiale dédiée aux opérations de compensation, Eurex claearing, va étendre son programme de "partenariat" pour y inclure les prises en pension et les opérations de change entre banques à compter du premier trimestre 2019.

Plus les volumes transitant via Eurex seront importants, plus la part des bénéfices rétrocédés aux établissements qui les auront dirigés vers la chambre de compensation sera élevée.

Ce programme est comparable à celui mis en place depuis longtemps par la filiale de compensation du LSE, LCH, qui domine la compensation des opérations libellées en euro sur les marchés européens.

L'objectif de l'élargissement du programme aux prises en pension est de proposer une alternative aux intervenants et de rendre les opérations de compensation plus efficaces.

La filiale de LCH en France assure la compensation des opérations de prises en pension.

Un certain nombre de responsables européens veulent que la compensation des opérations libellées en euro soit effectuée au sein de la zone euro et non plus en Grande-Bretagne, une fois le Brexit intervenu.

En cas d'un Brexit sans accord, Londres resterait probablement un centre de compensation pour les établissements de la zone euro, le temps pour Eurex d'accroître ses capacités de traitement, selon un document de l'Union européenne dont Reuters a pu prendre connaissance.

Eurex a lancé son programme de partage des bénéfices il y a un an pour tenter de capturer une partie des activités de compensation des LCH sur les swaps de taux d'intérêt en euro, mais reste largement dominé par son rival londonien.

Le marché des changes de gré à gré échappe largement à la compensation, souligne Eurex.

"Eurex Clearing travaille actuellement avec les intervenants de marché pour devenir la première grande chambre de compensation offrant un service de compensation complet pour les swaps de devises", indique l'établissement dans un communiqué.

Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan et Morgan Stanley ont fait part de leur intérêt pour participer au programme sur les prises en pension et les swaps de devises, a ajouté Eurex. Citigroup, DekaBank et LLBW pourraient rejoindre le programme sur les prises en pension.

