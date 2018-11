Deutsche Börse : dans le vert avec un relèvement de broker

20/11/2018 | 14:02

Deutsche Börse avance de 0,4% et s'inscrit donc à contre-courant à Francfort, soutenu par une note favorable de Berenberg qui remonte sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 112 à 120 euros.



'Les Bourses bénéficient de l'incertitude à propos de la croissance économique et de l'évolution future des taux d'intérêts - et de la volatilité des marchés élevée qu'elle génère', souligne l'intermédiaire financier.



'Les toutes dernières semaines se sont en conséquence montrées universellement positives pour les places boursières', poursuit le broker allemand dans sa note, pointant des volumes orientés à la hausse.



