Deutsche Börse : relèvement d'objectif annuel

23/01/2019 | 09:55

Deutsche Börse gagne 1% en début de séance et s'inscrit ainsi à contre-courant du DAX de Francfort (-0,6%), après l'annonce qu'il s'attend à 'dépasser significativement' son objectif de croissance du profit net ajusté pour l'ensemble de l'année 2018.



Après avoir consolidé pour la première fois ses résultats préliminaires, le conseil exécutif du groupe de Bourses allemands anticipe actuellement une progression de l'ordre de 17% de son profit net ajusté annuel, à comparer à une prévision de 'plus de 10%'.



