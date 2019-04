Deutsche Börse : transaction discutée avec Refinitiv

11/04/2019 | 11:55

Réagissant à des 'spéculations de marché', Deutsche Börse confirme être en discussions avec Refinitiv, un fournisseur d'infrastructures et données de marchés financiers, pour lui racheter certaines de ses activités de changes.



Il déclare avoir engagé des 'négociations concrètes' concernant ce rachat potentiel, mais précise que le prix de 3,5 milliards de dollars et la signature imminente de contrats contraignants, comme mentionné par les rumeurs, sont 'entièrement infondée'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.