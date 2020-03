Deutsche Börse : Berenberg relève à 'conserver'

09/03/2020 | 13:30

Berenberg relève sa recommandation sur Deutsche Börse à 'conserver' contre 'vendre' et remonte son objectif de cours à 155 euros contre 149 euros.



Pour le courtier, l'opérateur boursier allemand est 'relativement immunisé' contre la tempête financière en cours.



Le broker estime en effet que l'impact du coronavirus devrait être plus que compensé par la montée des volumes d'échange sur les produits dérivés sur actions constatée depuis quelques récentes semaines.



Dans ces conditions, Berenberg dit ne plus percevoir de potentiel baissier sur la valeur pour ce qui concerne les 12 prochains mois.



