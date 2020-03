DEUTSCHE BOERSE : JPMorgan passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé sa recommandation sur Deutsche Boerse de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours à 155 euros. Le bureau d’études pense que Deutsche Boerse peut bénéficier des niveaux élevés de volatilité observés sur le marché et, historiquement, les volumes dans l’activité des indices d'actions ont été corrélés à une hausse de l'indice de volatilité EuroStoxx 50. Le broker a relevé ses estimations de bénéfice par action de 3%.Dans l'étude consacrée plus particulièrement aux données, l'analyste explique qu'elles sont devenues un bien précieux, dont la demande progresse. Il estime que les activités de données au sein des bourses ont réalisé une croissance annuelle moyenne de 19 % (2013-19) ou de 12 % (hors acquisitions). La croissance a été stimulée par l'émergence de stratégies quantitatives, l'innovation technologique et la réglementation, qui a poussé à une plus grande utilisation des données pour le reporting.