Deutsche Börse aussi évalue une option sur la Bourse espagnole (presse)

Zurich (awp) - Au lendemain d'une offre concrète déposée par SIX sur l'opérateur boursier espagnol Bolsas y Mercados Españoles (BME) et d'une déclaration de potentielle intention dans ce sens par le concurrent Euronext, Deutsche Börse se tâte également sur l'opportunité d'une entrée en lice pour cette reprise, croit savoir mardi le quotidien économique ibérique La Información.

Le gestionnaire de la place zurichoise offre depuis lundi 34,00 euros en numéraire par action BME, avec pour objectif affiché d'en acquérir au moins la moitié du capital. Une souscription complète des actuels actionnaires porterait le montant de la facture à 2,8 milliards d'euros, correspondant à un peu plus de trois milliards de francs suisses.

Le succès d'une telle opération permettrait à SIX d'éjecter Deutsche Börse du podium des opérateurs boursiers européens et de s'installer derrière le London Stock Exchange et Euronext.

jh/ck