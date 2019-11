Deutsche Börse : face à SIX et Euronext pour le dossier BME ?

19/11/2019 | 09:40

Selon le média espagnol La Información, l'opérateur boursier historique allemand Deutsche Börse étudierait lui aussi le dossier Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Bourse espagnole que lorgnent déjà l'acteur suisse SIX, qui propose 34 euros par action, et Euronext.



Un analyste estime en effet 'possible que Deutsche Börse s'intéresse au dossier, ne serait-ce qu'en raison de la rareté des cibles indépendantes désormais, ce qui nécessite de creuser chaque dossier qui suscite l'intérêt des concurrents'.





