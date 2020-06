Lufthansa : UBS passe à la vente sur le titre

10/06/2020 | 11:46

UBS a abaissé sa recommandation sur les actions de la société de deux crans, de 'acheter' à 'vendre', citant 'une dilution significative de la valeur actionnariale'. Les analystes ont réduit leur objectif de cours passant de 18 euros à 5,85 euros.



'Compte tenu des baisses de bénéfices, de la dilution due à l'émission d'actions et de l'augmentation des niveaux d'endettement et des perspectives plus difficiles, nous évaluons désormais les actions ' à vendre ', ont indiqué les analystes dans une note.



UBS s'attend à une baisse du trafic de 74% en 2020, suivie d'une reprise du trafic de 85% en 2021.



Les actions de Lufthansa ont perdu plus de 27% depuis le début de l'année en raison de la crise de l'industrie du voyage, qui a incité un nombre croissant de bureau d'analyses à modifier leurs opinions et leurs objectifs sur l'action.



