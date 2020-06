LUFTHANSA : Alphavalue à la Vente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue affiche une recommandation Vendre et un objectif de cours de 6,29 euros sur le titre Lufthansa. Le bureau d’études souligne que le plan de sauvetage significatif de 9 milliards d'euros du gouvernement allemand devrait permettre au groupe de sortir du marasme, mais que la voie est encore incertaine.L'analyste prévient que la mise en œuvre d'une restructuration efficace sera essentielle pour la compagnie aérienne allemande, qui est confrontée une forte pression financière et des capacités affaiblies (renoncement à des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage), dans un contexte de baisse structurelle de la demande des passagers.