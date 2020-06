La valeur du jour en Europe - LUFTHANSA : la piste est libre pour la mise en oeuvre du plan de soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A quelques jours des vacances d’été, le secteur aérien européen a connu deux bonnes nouvelles. KLM obtient un prêt de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État néerlandais et les actionnaires de Lufthansa ont voté massivement en faveur du plan de sauvetage. En Bourse, l’action de la compagnie aérienne allemande perd 2,04% à 9,426 euros, cet accord était anticipé par les investisseurs. Le titre avait gagné plus de 7% jeudi : le premier actionnaire de la compagnie aérienne avait en effet indiqué qu’il acceptait finalement les conditions du plan de soutien.Les actionnaires de la Deutsche Lufthansa AG ont voté à 98% en faveur des mesures de soutien à la compagnie aérienne et de l'entrée au capital du Fonds de stabilisation économique (WSF) de la République fédérale d'Allemagne. Le plan de sauvetage représente 9 milliards d'euros. Le WSF participera à une augmentation de capital de 5,7 milliards d'euros et obtiendra 20% du capital. Ce plan comprend également un prêt bancaire de 3 milliards d'euros.La compagnie aérienne allemande a souligné que sa liquidité était désormais garantie de façon durable. Elle souhaite supprimer 22 000 postes équivalents plein temps, dont la moitié en AllemagneLe plan de sauvetage a déjà été approuvé par la Commission européenne." Les sociétés du groupe Lufthansa travaillent à plein régime pour relancer leurs activités ", a déclaré la société. Les programmes de vols des compagnies aériennes seront ainsi constamment élargis dans les semaines à venir. Le programme des prochaines semaines sera publié au début de la semaine prochaine. Il est prévu d'y inclure 90 % de toutes les destinations court-courriers initialement prévues et 70 % de toutes les destinations long-courriers d'ici septembre.