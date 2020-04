Gategroup peut reprendre sous conditions les affaires de LSG UE

Zurich (awp) - Gategroup peut s'emparer des affaires européennes de la filiale de Lufthansa, LSG. La Commission européenne a donné son feu vert à l'opération, le spécialiste zurichois de la restauration de bord s'étant engagé à céder les activités se chevauchant afin de faciliter l'entrée ou l'expansion des fournisseurs concurrents sur certains aéroports.

L'enquête a révélé que l'opération aurait conduit à l'apparition d'un quasi-monopole ou n'aurait laissé tout au plus qu'un seul concurrent viable sur les marchés des services de restauration à bord dans certains aéroports, écrit la Commission européenne dans un communiqué daté de vendredi dernier. Cela concernait les tarmacs de Bruxelles, Berlin-Tegel, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Hanovre, Munich, Paris-Charles-de-Gaulle et Rome-Fiumicino.

La Commission craignait que l'entrée de concurrents ne soit difficile. Répondant aux préoccupations de Bruxelles, Gategroup s'est engagé à céder les activités qui se chevauchent afin de faciliter l'entrée ou l'expansion de fournisseurs concurrents sur les aéroports concernés.

A la faveur des engagements de Gategroup, les gardiens européens de la concurrence sont donc parvenus à la conclusion que l'opération envisagée ne poserait plus de problèmes de compétition. Le spécialiste zurichois des plateaux-repas avait annoncé le 9 décembre dernier la signature d'un contrat avec le géant allemand des transports aériens Lufthansa en vue de la reprise des activités européennes de sa filiale LSG.

Accord avec Lufthansa

Outre les activités de restauration européennes, le contrat d'acquisition porte sur les affaires de salons pour les passagers et les activités d'équipement Spiriant. Celles d'Evertaste et Ringeltaube sont également concernées. Les détails financiers étaient restés confidentiels.

Au total, 7100 collaborateurs travaillent au sein des secteurs cédés à l'ancienne filiale de la compagnie aérienne faillie Swissair. Les activités européennes de LSG ont dégagé en 2018 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euro en 2018. Dans la foulée, Gategroup avait aussi signé un accord de partenariat avec Lufthansa pour des services de restauration à bord.

L'an passé, Gategroup a vu ses revenus très légèrement augmenter (+0,5%) à 4,96 milliards de francs suisses, alors que le résultat d'exploitation (Ebitda) s'est envolé de 28% à 440,3 millions. L'entreprise zurichoise désormais propriété de RRJ Capital, laquelle l'avait reprise au conglomérat chinois HNA en mars 2019, avait toutefois averti que l'impact de la pandémie liée au nouveau coronavirus sera très important.

Gategroup avait été vendue à HNA en 2016 et ses actions avaient été retirées de la Bourse suisse. L'endettement massif de HNA avait motivé un projet de réintroduction en Bourse un an plus tard. L'opération avait toutefois été reportée aux calendes grecques, en raison d'un environnement boursier jugé alors défavorable.

vj/fr