Lufthansa accuse une baisse de 7,94% à 7,18 euros sur la place de Francfort. Le groupe allemand de compagnies aériennes mène des discussions intenses avec plusieurs gouvernements européens pour assurer sa solvabilité financière. Dans un contexte de crise du Covid-19, qui a cloué au sol l’essentiel des avions, Lufthansa va voir ses réserves financières reculer « significativement » dans les prochaines semaines. Le plan de sauvetage envisagé pourrait atteindre les 10 milliards d’euros, selon Reuters.L'impact de la pandémie de coronavirus est d'ailleurs déjà visible dans les comptes préliminaires dévoilés par Lufthansa au titre de son premier trimestre 2020. Le groupe a dévoilé un Ebit ajusté de -1,2 milliard d'euros sur la période (contre -336 millions un an plus tôt) et un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros (-18% sur un an). Sur le seul mois de mars, les revenus ont plongé de 47 %.Les résultats définitifs du premier trimestre seront publiés durant la seconde quinzaine de mai.Pour le second trimestre, Lufthansa anticipe une perte opérationnelle " considérablement plus élevée " que celle du premier trimestre.