Lufthansa réduit ses capacités et ferme Germanwings en raison du coronavirus

(Actualisation : précisions sur les mesures de restructuration)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé mardi une réduction définitive de ses capacités et la fermeture de sa filiale Germanwings, alors qu'elle s'attend à une baisse durable de la demande en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du premier plan de restructuration décidé par la compagnie aérienne en réponse à la crise du coronavirus, a expliqué le groupe. Ces mesures concerneront la quasi-totalité des activités de transport aérien du groupe Lufthansa, a-t-il ajouté.

"Il faudra des mois pour que les restrictions de voyage au niveau mondial soient complètement levées et des années pour que la demande dans le secteur du transport aérien retrouve ses niveaux d'avant la crise", a déclaré Lufthansa dans un communiqué. Le directoire de Lufthansa a par conséquent décidé de prendre "des mesures de réduction des capacités de transport aérien sur le long terme", a ajouté la compagnie.

Pour réduire ses capacités aux aéroports de Francfort et Munich, Lufthansa retirera définitivement de sa flotte six Airbus A380, sept A340-600 et cinq Boeing 747-800, a détaillé le groupe. En outre, 11 appareils A320 seront retirés des activités court-courriers, a-t-il ajouté.

Germanwings, la compagnie régionale allemande de Lufthansa, arrêtera ses activités, a indiqué le transporteur aérien. La filiale européenne Lufthansa Cityline retirera pour sa part trois A340-300 de sa flotte.

-Jessica Bier, Dow Jones Newswires

(Version française Lydie Boucher) ed : TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire