DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK : Opinion positive de HSBC

Données financières (EUR) CA 2020 461 M EBIT 2020 220 M Résultat net 2020 98,4 M Dette 2020 - Rendement 2020 7,69% PER 2020 9,34x PER 2021 8,49x Capi. / CA2020 1,80x Capi. / CA2021 1,80x Capitalisation 830 M Graphique DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 7,96 € Dernier Cours de Cloture 6,18 € Ecart / Objectif Haut 61,9% Ecart / Objectif Moyen 29,0% Ecart / Objectif Bas -2,83% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Andreas Arndt Chief Executive & Financial Officer Günther Bräunig Chairman-Supervisory Board Georg Kordick Member-Supervisory Board Dagmar P. Kollmann Deputy Chairman-Supervisory Board Joachim Plesser Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG -57.59% 897 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 1.61% 28 205 HAL TRUST -18.75% 10 540 INDUSTRIVÄRDEN -16.34% 8 572 KINNEVIK -12.40% 5 631 KOC HOLDING AS --.--% 5 184