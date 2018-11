Deutsche Post : bien orienté après ses trimestriels

06/11/2018 | 11:08

Deutsche Post gagne 2,2% à Francfort, après la publication d'un profit opérationnel en repli de 55% à 376 millions d'euros au titre du troisième trimestre, sous le poids de charges exceptionnelles dans sa division PeP (poste, e-commerce, colis).



En données ajustées, le profit du groupe allemand de logistique s'est établi à 768 millions pour des revenus en croissance de 1,4% à 14,8 milliards d'euros, avec une progression de 4,7% du chiffre d'affaires à taux de changes et périmètre constants.



'Nous sommes confiants dans l'atteinte de nos objectifs de bénéfices pour 2018 et 2020', affirme le directeur général (CEO) Frank Appel, étant rappelé que le profit opérationnel est attendu vers 3,2 milliards cette année, puis à plus de cinq milliards dans deux ans.



