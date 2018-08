Deutsche Post, en restructuration, fait mieux qu'attendu au 2e trimestre

Francfort (awp/afp) - Le groupe allemand de courrier a publié mardi un recul de son résultat net au deuxième trimestre en raison de dépenses de restructuration, mais a fait bien mieux que les attentes d'analystes.

D'avril à juin, le bénéfice net a reculé de 14% sur un an, à 516 millions d'euros, alors que les analystes interrogés par Factset tablaient seulement sur un solde en tassement à 283 millions d'euros.

Le résultat opérationnel a lui baissé de 11%, à 747 millions d'euros, contre 701 millions attendus par Factset, le recul ayant été anticipé du fait de charges de personnel et de transport en hausse dans sa division courrier et de commerce électronique.

"Dans la division courrier, commerce électronique et paquets, nous connaissons nos défis et mettons en oeuvre les mesures nécessaires pour nous concentrer sur une croissance rentable et durable", a déclaré Frank Appel, le patron du groupe cité dans un communiqué.

Le groupe élargit en Allemagne la production de ses propres fourgons de livraison électriques et a développé son réseau international de livraison de paquets.

Le chiffre d'affaires a progressé au deuxième trimestre de 1,4%, à 15,3 milliards d'euros, tiré par la filiale DHL (+7,9%) tandis que sa division de chaîne d'approvisionnement est en net recul (-8,6%) en raison d'effets de change négatifs et de la cession de la société de conseil en communication britannique Williams Lea Tag.

Pour 2018, le groupe de Bonn, à qui appartient le livreur express DHL, avait abaissé début juin sa prévision de résultat opérationnel Ebit à 3,2 milliards d'euros, contre environ 4,15 milliards d'euros auparavant.

DHL doit toujours y contribuer pour 3 milliards d'euros contre 0,6 milliard pour la division courrier et colis express, loin des 1,5 milliard d'euros prévus jusque-là.

L'Ebit doit toujours être porté à plus de 5 milliards d'euros à l'horizon 2020.

L'essor continu du commerce électronique constitue toujours selon M. Appel "le principal moteur de la croissance pour nos expéditions de paquets en Allemagne et à l'international" sur fond de déclin continu de l'activité traditionnelle de courrier.

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Post tenait la corde en gagnant 1,52% à 30,0 euros lors des premiers échanges, au sein d'un Dax en hausse de 0,39%.

afp/rp