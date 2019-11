Deutsche Post DHL : Jefferies reste à 'achat'

12/11/2019 | 14:33

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 38 euros sur Deutsche Post DHL, après la publication par le groupe allemand de messagerie et de logistique, de ses résultats au titre du troisième trimestre.



Le broker met en avant une accélération à 23% de la progression du profit opérationnel hors exceptionnel, à un niveau supérieur de 9% au consensus, dont une hausse de 60% pour l'activité P&P et un retour à la croissance à deux chiffres pour DHL Express.



Selon Jefferies, 'les résultats confirment que Deutsche Post DHL constitue un dossier de redressement autonome attractif, soutenu par la croissance structurel du commerce en ligne, tout en étant relativement moins exposé aux tensions commerciales et à l'incertitude macro'.



