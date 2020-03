Deutsche Post AG : Vers la fin des timbres en Allemagne ?

La Deutsche Post a déclaré que toutes les lettres affranchies recevraient à l'avenir un code matriciel permettant de suivre leur progression dans les centres de tri, une mesure qui devrait aider l'entreprise à enquêter sur les objets perdus et à lutter contre la réutilisation frauduleuse et la contrefaçon de timbres. Dès la fin de l'année 2020, les clients pourront affranchir leur courier via une application sans avoir besoin d'imprimer quoi que ce soit.

Tobias Meyer, membre du conseil d'administration de la Deutsche Post et responsable des activités de la poste et des colis en Allemagne, a déclaré qu'il ne pensait pas que ce service signifierait la fin du timbre classique. "C'est une question de génération", a-t-il déclaré, avant d'ajouter "nous pensons toujours que l'affranchissement classique restera majoritaire". Si c'est une question de génération, le timbre a quand même du souci à se faire.

En parallèle, la filiale DHL lancera cette année le suivi en direct des colis, permettant aux destinataires de voir quand ils seront livrés grâce à une application qui indiquera sur une carte où se trouve la camionnette de livraison et leur permettra de dire où ils veulent qu'un colis soit laissé s'ils ne sont pas chez eux. Le groupe doit à tout prix se moderniser à l'heure où Amazon.com met en place son propre service logistique en Allemagne, offrant déjà à ses clients la possibilité de suivre les colis. DHL va aussi faciliter le retour des colis via ses 24 000 bureaux de poste, ses 4 500 casiers ou ses postiers.