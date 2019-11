Deutsche Post DHL : forte hausse des profits au 3e trimestre

12/11/2019 | 09:32

Deutsche Post DHL a vu son profit opérationnel multiplié par 2,5 à 942 millions d'euros au troisième trimestre 2019, pour des revenus en hausse de 4,7% à 15,6 milliards, croissance soutenue notamment par le dynamisme du commerce en ligne.



'Chacune de nos cinq divisions a réalisé de bonnes performances dans un environnement économique mondial difficile', souligne son directeur général Frank Appel. 'Nous progressons même dans des temps incertains'.



Aussi, Deutsche Post confirme anticiper un profit opérationnel entre quatre et 4,3 milliards d'euros pour 2019, ainsi que ses prévisions de plus de cinq milliards l'année prochaine et d'au moins 5,3 milliards en 2022.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.