Deutsche Post : dans le vert après ses trimestriels

12/05/2020 | 09:55

Deutsche Post DHL grimpe de 2,8% à Francfort, entouré pour son profit opérationnel de 592 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, et de près d'un milliard en données ajustées des effets de la pandémie et de la rationalisation des activités StreetScooter.



Le groupe allemand de logistique a vu ses revenus augmenter de 0,9% à 15,5 milliards d'euros, soutenus par des contributions positives de chacune de ses cinq divisions, et ce malgré l'impact notable de la crise sanitaire.



S'il a retiré début avril ses objectifs pour l'exercice en cours en raison des incertitudes actuelles, Deutsche Post confirme son objectif à moyen terme d'un profit opérationnel d'au moins 5,3 milliards de dollars en 2022.



