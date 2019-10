Deutsche Post : en retrait après son plan 'Stratégie 2025'

01/10/2019 | 13:09

Deutsche Post-DHL recule de 2,4% à Francfort, après la présentation par le géant de la logistique et de la messagerie de son plan 'Stratégie 2025', par lequel il a l'intention d'accélérer sa croissance dans ses activités coeurs.



Le groupe allemand prévoit notamment d'investir deux milliards d'euros dans la transformation numérique, investissements qui devraient selon lui générer des bénéfices annualisés d'au moins 1,5 milliard d'euros vers 2025.



Confirmant son objectif de profit opérationnel de plus de cinq milliards d'euros pour 2020, il l'anticipe en progression à plus de 5,3 milliards pour 2022, avec une amélioration significative du free cash-flow.



