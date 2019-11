Deutsche Post : entouré après ses trimestriels

12/11/2019 | 15:41

Deutsche Post DHL grimpe de 4,5% à Francfort, entouré pour son profit opérationnel multiplié par 2,5 à 942 millions d'euros au troisième trimestre 2019, dépassant ainsi de 9% l'estimation moyenne des analystes.



'Chacune de nos cinq divisions a réalisé de bonnes performances dans un environnement économique mondial difficile', souligne son directeur général Frank Appel, qui confirme donc les objectifs du groupe pour 2019 et au-delà.



'Les résultats confirment Deutsche Post comme dossier de redressement autonome attractif, soutenu par la croissance structurel du commerce en ligne, tout en étant relativement moins exposé aux tensions commerciales et à l'incertitude macro', réagit Jefferies.



