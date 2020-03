Deutsche Post : le titre grimpe après des résultats 'record'

10/03/2020 | 11:13

L'action Deutsche Post a démarré en forte hausse mardi matin suite à la publication de résultats annuels sans précédent, toutefois assortis d'un avertissement concernant les effets pernicieux du coronavirus.



L'opérateur postal allemand indique que toutes ses divisions ont continué à croître en 2019 - de ses activités de messagerie jusqu'à sa filiale de livraison express - une performance qui lui permet d'afficher un chiffre d'affaires en hausse de 2,9% à 63,3 milliards d'euros sur l'exercice écoulé.



Deutsche Post a ainsi dégagé sur la période un résultat d'exploitation (EBIT) en hausse de plus de 30%, à 4,1 milliards d'euros, un nouveau record d'après le groupe basé à Bonn, là où il s'était donné pour objectif un résultat compris entre 4 et 4,3 milliards d'euros.



Pour 2020, Deutsche Post a confirmé son objectif d'un bénéfice opérationnel de plus de 5 milliards d'euros, une perspective qui exclut néanmoins l'impact négatif du coronavirus, que le groupe dit d'ores et déjà commencer à ressentir au niveau de son activité.



Malgré cet avertissement, le titre grimpe actuellement de 7,3% à la Bourse de Francfort et signe de loin la plus forte hausse de l'indice DAX (+3,5%) lors de cette séance de rebond boursier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.