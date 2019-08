Deutsche Post : salué après ses trimestriels

06/08/2019 | 09:57

Deutsche Post grimpe de 3,1% à Francfort, après un resserrement en hausse de sa fourchette cible de profit opérationnel pour 2019, l'anticipant désormais entre quatre (et non plus 3,9) et 4,3 milliards d'euros.



Sur son deuxième trimestre, le géant allemand de la logistique et de la messagerie a vu son profit opérationnel croitre de 2,9% à 769 millions d'euros pour des revenus en hausse de 3% à 15,5 milliards, croissance soutenue par toutes les activités et régions du groupe.



'Les mesures initiées pour améliorer la productivité en P&P (poste et colis) et la hausse du taux de postage à partir du 1er juillet offriront une dynamique supplémentaire au second semestre', estime son directeur général Frank Appel.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.