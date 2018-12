Deutsche Telekom : UBS confirme son optimisme

05/12/2018 | 11:17

UBS confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action de l'opérateur télécoms historique allemand Deutsche Telekom. Maintenu à 18,8 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse supérieur à 20%.



Les analystes ont rencontré les 'deux' directeurs financiers du groupe, Thomas Dannenfeldt, actuel titulaire du poste sur le départ, et Christian Ille, qui va le remplacer. Deutsche Telekom a d'abord souligné l'importance de ses investissements ces cinq dernières années, ce dont découle la croissance actuelle, toutes divisions confondues. '



Le groupe s'est aussi montré confiant quant à sa capacité à réaliser des économies de 1,5 milliard d'euros par an, notamment une fois que la migration de la téléphonie fixe vers le réseau IP sera terminée en Allemagne, en 2019 ou en 2020. Ce qui vient notamment conforter la prévision de hausses de l'EBITDA et du cash flow libre.



Deutsche Telekom se montre aussi confiant quant à l'approbation de la fusion de sa filiale américaine T-Mobile US avec Sprint, ainsi qu'aux avantages que le nouvel opérateur en retirera. Sachant que même seul, T-Mobile US dispose de relais de croissance





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.