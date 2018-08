DEUTSCHE TELEKOM : sans grande réaction après ses résultats du deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Telekom oscille autour de son cours d'équilibre après des résultats trimestriels contrastés. L'opérateur télécoms allemand a enregistré un bénéfice net ajusté de 1,238 milliard d'euros, en croissance de 3,3%. Son Ebitda ajusté ressort à 5,928 milliards, en repli de 0,3%, et son chiffre d'affaires a atteint 18,36 milliards, en baisse de 2,8%. En organique, l'Ebitda ajusté a progressé de 3,9% et le chiffre d'affaires de 1,3%. Ils ont certes ralenti par rapport au premier trimestre (+6,6% et +3,1%) mais Bernstein estime tout de même que cette expansion qui se poursuit est "rassurante".Par ailleurs, Deutsche Telekom a dépassé le consensus d'Ebitda ajusté qui s'élevait à 5,84 milliards d'euros. Jefferies attribue cette surperformance à l'amélioration inattendue des résultats de la division GHS (Group Headquarters & Services). Très volatile, elle gère notamment le parc immobilier de Deutsche Telekom et n'a donc pas grand chose à voir avec l'opérationnel. Il n'empêche : son Ebitda est ressorti en positif de 41 millions d'euros alors que les analystes l'attendaient en pertes de 91 millions. GHS a profité d'une baisse de 50 millions de ses coûts et d'un changement de reporting comptable de ses investissements.En revanche, le chiffre d'affaires trimestriel de l'opérateur n'a pas été aussi élevé qu'attendu : le consensus était à 18,56 milliards. Cette fois, c'est la division Etats-Unis - Deutsche Telekom est la maison-mère de T-Mobile - qui est prise en défaut. Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 8,82 milliards d'euros contre un consensus de 8,97 milliards. Toutefois, T-Mobile ayant déjà publié ses résultats trimestriels, les marchés ont pu intégrer cette légère déception.Pour le reste, Deutsche Telekom s'est encore montré solide sur son marché domestique, l'Allemagne, globalement en ligne avec les attentes. Son chiffre d'affaires y a reculé de 0,9% à 5,32 milliards d'euros et son Ebitda ajusté y a progressé de 1,9% à 2,126 milliards. Le consensus ciblait 5,31 et 2,126 milliards. Bernstein ajoute que l'opérateur s'est montré particulièrement efficace en termes de conquête commerciale avec un gain de 122 000 abonnés mobiles et 80 000 abonnés fixes, "alors que ce trimestre est traditionnellement faible sur ce segment".Enfin, et même s'il était attendu compte tenu de la performance de T-Mobile, le relèvement de la cible d'Ebitda ajusté 2018 est toujours bon à prendre. Deutsche Telekom vise désormais un Ebitda ajusté 2018 "autour de 23,4 milliards d'euros" à changes constants. Le 9 mai, à l'occasion de la présentation de ses résultats du premier trimestre, Deutsche Telekom avait déjà relevé "d'environ 23,2" à "environ 23,3 milliards" sa cible d'Ebitda ajusté 2018 dans le sillage de T-Mobile.