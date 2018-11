Deutsche Telekom : profite de deux analyses positives

06/11/2018 | 16:22

Le titre est en hausse à la Bourse de Francort profitant de deux analyses positives



Toujours à l'achat ('surperformance') sur l'action, Credit suisse a ajusté à la hausse ses prévisions après la publication des résultats de la filiale américaine du groupe allemand, T-Mobile US. L'objectif de cours reste fixé à 17 euros.



Le titre a surperformé le secteur européen des télécoms de 17% depuis le début de l'année, ce que Credit suisse attribue principalement à T-Mobile US. Ce dernier va fusionner avec Sprint et suscite ainsi l'optimisme, de concert avec la taille critique qu'il va atteindre.



A l'inverse, en Allemagne, le consensus redoute les investissements nécessaires au déploiement de la fibre optique. Reste que l'opération ne paraît pas insurmontable à Credit suisse, qui estime que le rythme choisi par Deutsche Telekom est comparable avec ce qui s'est fait en Norvège et aux Pays-Bas, mais qu'en France, Orange est allé près de deux fois plus vite.



UBS confirme également aujourd'hui son conseil d'achat sur l'action ainsi que l'objectif de cours à 12 mois de 18,4 euros augurant d'une hausse potentielle de plus de 25%.



Certes, l'action Deutsche Telekom n'a presque pas bougé depuis le début de l'année, mais elle surperforme l'indice sectoriel Stoxx Europe 600 Telecommunications depuis le mois de mai. Et ce n'est peut-être pas fini.



En effet, selon UBS, l''investor day' investisseurs a rassuré quant aux investissements en Allemagne. En outre, indiquent les spécialistes, 'nous estimons que le cours actuel ne tient pas en compte du fait que l'Allemagne soit l'un des rares marchés des télécoms en croissance d'Europe, ni de la ré-appréciation de T-Mobile US (la filiale américaine qui va fusionner avec Sprint, ndlr), qui concentre environ 40% de l'EBITDA du groupe à ce jour'.



Et ce d'autant moins que T-Mobile US a fait état de résultats trimestriels jugés 'rassurants', et que Deutsche Telekom devrait en faire autant le 8 novembre lorsqu'il dévoilera les siens, pronostique UBS, pour qui Deutsche Telekom est sa valeur préférée du secteur en Europe.



