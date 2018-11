Deutsche Telekom : Credit suisse toujours acheteur

06/11/2018 | 11:54

Toujours à l'achat ('surperformance') sur l'action Deutsche Telekom, Credit suisse a ajusté à la hausse ses prévisions après la publication des résultats de la filiale américaine du groupe allemand, T-Mobile US. L'objectif de cours reste fixé à 17 euros.



Le titre a surperformé le secteur européen des télécoms de 17% depuis le début de l'année, ce que Credit suisse attribue principalement à T-Mobile US. Ce dernier va fusionner avec Sprint et suscite ainsi l'optimisme, de concert avec la taille critique qu'il va atteindre.



A l'inverse, en Allemagne, le consensus redoute les investissements nécessaires au déploiement de la fibre optique. Reste que l'opération ne paraît pas insurmontable à Credit suisse, qui estime que le rythme choisi par Deutsche Telekom est comparable avec ce qui s'est fait en Norvège et aux Pays-Bas, mais qu'en France, Orange est allé près de deux fois plus vite.







