Deutsche Telekom : Barclays remonte sa cible

29/07/2019

Barclays maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' et remonte son objectif de cours de 16 à 17,6 euros sur Deutsche Telekom, après le feu vert du Département américain de la Justice (DoJ) à la fusion entre sa filiale T-Mobile US et Sprint.



'L'opération ne peut être finalisée avant une résolution des poursuites déposées par les Etats, mais les chances d'un résultat positif se sont grandement accrues', réagit l'intermédiaire financier dans sa note.



S'il reconnait que les remèdes imposés par le DoJ sont plus stricts qu'attendu initialement au moment de l'annonce, Barclays considère toujours l'opération comme positive dans l'ensemble si elle se concrétise.



