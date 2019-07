Deutsche Telekom : Berenberg abaisse sa cible

15/07/2019 | 12:08

Berenberg réitère sa recommandation 'vente' sur Deutsche Telekom et abaisse son objectif de cours de 13,2 à sept euros, alors que les autorités américaines de la concurrence doivent bientôt rendre leur décision sur le projet de fusion T-Mobile US et Sprint.



'L'optimisme sur une approbation a fait grimper le titre T-Mobile US de 16% depuis janvier. Toutefois les nouvelles récentes pointent soit vers un feu vert américain avec des remèdes significatifs, soit vers une absence d'opération', explique le broker.



