Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** VENDREDI 8 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE Marchés fermés au Royaume-Uni (Early May Bank Holiday) FLORENCE - 10h00 Le président du conseil italien Giuseppe Conte, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire internationale Kristalina Georgieva et le président du Conseil européen Charles Michel interviennent lors d'une conférence sur les effets économiques de la crise du coronavirus. BRUXELLES - 15h00 - Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent en visioconférence pour discuter des réponses à apporter à l'épidémie de coronavirus. PARIS - 17h30 Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé des Transports, présentera les modalités du plan de transport national dans le cadre du déconfinement - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus MILAN - Décision de Moody's sur la note souveraine de l'Italie INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Balance commerciale / mars WASHINGTON - 14h30 Rapport sur l'emploi non-agricole, taux de chômage, salaire horaire moyen / avril SOCIÉTÉS : FRANCFORT - Siemens / résultats du T2 AMSTERDAM - ING / résultats du T1 SAMEDI 9 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus DIMANCHE 10 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE VARSOVIE - Election présidentielle en Pologne PARIS - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus LUNDI 11 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE TOKYO - 01h50 La Banque centrale du Japon (BoJ) publie le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire du 27 avril. MARDI 12 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Indice des prix à la consommation / avril SOCIÉTÉS : PARIS - ADP / AG - Amundi / AG - Suez /AG - 07h00 Alstom / résultats annuels 2019-2020 - Engie / Activité du T1 - Iliad / résultats du T1 FRANCFORT - Allianz / résultats du T1 - Thyssenkrupp / résultats annuels MERCREDI 13 MAI INDICATEURS ÉCONOMIQUES LONDRES - 10h00 Estimation du PIB / T1 BRUXELLES - Production industrielle en zone euro / mars SOCIÉTÉS : PARIS - Crédit agricole SA / AG PARIS - Euronext / résultats du T1 (Après Bourse) JEUDI 14 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERLIN - 09h00 La chancelière allemande Angela Merkel discute avec les membres de son gouvernement des mesures à prendre face à l'épidémie de coronavirus. PARIS - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 8h00 Prix à la consommation / avril WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine du 4 mai SOCIÉTÉS : PARIS - 07h30 Bouygues / résultats du T1 - EDF / CA du T1 - 14h30 Engie / AG - Worldline / AG - Euronext / AG FRANCFORT - Commerzbank / résultats du T1 - Deutsche Telekom / résultats du T1 NEW YORK - Cisco Systems / résultats du T3 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)