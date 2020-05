Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 12 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Indice des prix à la consommation / avril SOCIÉTÉS : PARIS - 07h00 Alstom / résultats annuels 2019-2020 - Engie / Activité du T1 - Iliad / résultats du T1 - CGG / résultats du T1 - Rothschild / CA du T1 - JCDecaux / CA du T1 - Innate Pharma / CA du T1 - ADP / AG - Amundi / AG - Suez /AG FRANCFORT - Allianz / résultats du T1 - Thyssenkrupp / résultats annuels MERCREDI 13 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - 15h00 Discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur les problèmes économiques actuels lors d'un webcast au Peterson Institute for International Economics. INDICATEURS ÉCONOMIQUES LONDRES - 10h00 Estimation du PIB / T1 BRUXELLES - Production industrielle en zone euro / mars SOCIÉTÉS : PARIS - Crédit agricole SA / AG PARIS - Euronext / résultats du T1 (Après Bourse) JEUDI 14 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERLIN - 09h00 La chancelière allemande Angela Merkel discute avec les membres de son gouvernement des mesures à prendre face à l'épidémie de coronavirus. LONDRES - 12h30 Discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey lors d'un webinar organisé par le Financial Times. PARIS - 14h00 Audition à la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, commune avec la commission des affaires économiques, de Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 8h00 Prix à la consommation / avril WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine du 4 mai SOCIÉTÉS : PARIS - 07h30 Bouygues / résultats du T1 - EDF / CA du T1 - Eutelsat / CA du T3 - Tikehau Capital / CA du T1 - 14h30 Engie / AG - Worldline / AG - Euronext / AG FRANCFORT - Commerzbank / résultats du T1 - Deutsche Telekom / résultats du T1 NEW YORK - Cisco Systems / résultats du T3 (après Bourse) VENDREDI 15 MAI INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissements immobiliers / avril BERLIN - 08h00 - Estimation flash du PIB / T1 PARIS - 08h45 Indice des prix à la consommation / avril BRUXELLES - 11h00 Estimation flash du PIB / T1 WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / avril - 15h15 Production industrielle / avril PARIS - Unibail-Rodamco-Westfield / AG - ADP / trafic avril - Neoen / CA du T1 SAMEDI 16 MAI ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)