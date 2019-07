Deutsche Telekom : T-Mobile US va intégrer le S&P500

10/07/2019 | 13:16

S&P Dow Jones a indiqué que T-Mobile US, la filiale américaine de Deutsche Telekom, va remplacer l'éditeur de logiciels open source Red Hat (dont IBM a achevé l'acquisition ce mardi) au sein de l'indice S&P 500 à partir du 15 juillet.



La capitalisation de marché de T-Mobile US atteint maintenant 64,2 milliards de dollars, alors que celle de sa maison-mère allemande n'est estimée qu'aux alentours de 73,5 milliards d'euros (environ 82 milliards de dollars).



