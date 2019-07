Deutsche Telekom : en hausse après le feu vert du DoJ

29/07/2019 | 14:01

Deutsche Telekom avance de 3,1% à Francfort, après le feu vert accordé vendredi dernier par le Département américain de la Justice (DoJ) à la fusion entre T-Mobile US, la filiale américaine de l'opérateur allemand, et Sprint, sous réserve de certains remèdes.



'Les deux groupes vont permettre à Dish Networks d'utiliser 20.000 de leurs tours télécoms et vont lui céder les services prépayés de Sprint, dont la marque Boost Mobile', souligne-t-on ainsi chez Aurel BGC.



'L'opération ne peut être finalisée avant une résolution des poursuites déposées par les Etats, mais les chances d'un résultat positif se sont grandement accrues', réagit Barclays, qui considère toujours l'opération comme positive dans l'ensemble si elle se concrétise.



