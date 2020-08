Deutsche Telekom : en hausse, un broker reste à l'achat

13/08/2020 | 12:09

Le titre Deutsche Telekom avance ce jeudi de +2%, porté notamment par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, saluant une 'très bonne publication en Allemagne après les excellents chiffres US'.



'Nous restons particulièrement confiant sur le fait que DT va excéder [ses] guidances. On voit bien au travers de leur première publication que les 5 MdE de coûts annuels d'intégration pour Sprint semblent prudents et les synergies sont mises en place plus rapidement qu'espéré', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 17 euros, pour un potentiel de +13%.



