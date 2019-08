Deutsche Telekom : en légère hausse, un broker reste neutre

27/08/2019 | 17:17

Le titre Deutsche Telekom s'affiche en légère hausse (+0,4%) ce mardi, alors que Credit suisse a confirmé ce matin son conseil neutre sur l'action, estimant que la dynamique favorable que connaît l'opérateur téléphonique allemand est reflétée par le consensus et la valorisation du titre. L'objectif de cours est de 17 euros.



La note reconnaît qu'avec un CA en hausse de 3% au 2ème trimestre, et un EBITDA amélioré de 4%, Deutsche Telekom affiche des taux de croissance parmi les plus élevés du secteur.



Mais ces éléments sont, estiment les spécialistes, intégrés par les prévisions actuelles du consensus, et se traduisent d'ailleurs par une prime pour l'action.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.