Deutsche Telekom : en recul avec des propos d'analyste

15/07/2019 | 13:48

Deutsche Telekom recule de 1% à Francfort et sous-performe ainsi le DAX (+0,4%), pénalisé par Berenberg qui réitère son conseil 'vente' et abaisse son objectif de cours de 13,2 à sept euros sur le titre de l'opérateur allemand de télécommunications.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que les autorités américaines de la concurrence doivent bientôt rendre leur décision sur le projet de fusion entre T-Mobile US, la filiale locale de Deutsche Telekom, et Sprint.



'L'optimisme sur une approbation a fait grimper le titre T-Mobile US de 16% depuis janvier. Toutefois les nouvelles récentes pointent soit vers un feu vert américain avec des remèdes significatifs, soit vers une absence d'opération', prévient-il.



